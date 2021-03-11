Центр протидії дезінформації запрацює наступного тижня

буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців

Центр буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців

Новостворений центр працюватиме на базі РНБО

Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що він може запрацювати вже наступного тижня.

Про це на форумі «Україна 30» заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Найближчим часом розпочне свою роботу такий міжнародний центр, який буде створено на базі РНБО. Цей орган не буде політичним, президент буде здійснювати контроль і стежити за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне роботу», - зазначив Єрмак.

Він додав, що на сьогодні декілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.

Зазначимо, що за задумом влади Центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.

Єрмак переконаний, що суспільство вже незабаром побачить результати діяльності цього органу. Він додав, що протягом наступних кількох тижнів майбутній керівник центру та співробітники зможуть ознайомити громадськість з його діяльністю.

Напередодні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що вже 11 березня в Україні презентують Центр протидії дезінформації, який створюється для ефективного спротиву російській пропаганді.

Напередодні президент Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації і казав, що це станеться найближчим часом.