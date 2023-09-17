Помер ексочільник Херсонщини, який отримав підозру від СБУ

За даними журналістів, ексчиновник помер уночі в одній із київських лікарень

У ніч на 17 вересня помер колишній начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Про це повідомили Херсонська ОВА та місцеве видання «Мост».

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«Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута», – йдеться в повідомленні ОВА.

Про причини смерті політика наразі не повідомляється.

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Водночас журналісти херсонського видання «Мост» із посиланням на неназвані джерела написали, що ексчиновник помер цієї ночі в одній із київських лікарень.

Відомо, що Лагуті було 49 років. На момент повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонської ОВА. Президент Володимир Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОВА 9 липня 2022 року.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Геннадій Лагута отримав підозру за матеріалами Служби безпеки України.