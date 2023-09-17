Головна Країна Політика
search button user button menu button

Помер ексочільник Херсонщини, який отримав підозру від СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Помер ексочільник Херсонщини, який отримав підозру від СБУ
Геннадій Лагута
фото: t.me/khersonskaODA

За даними журналістів, ексчиновник помер уночі в одній із київських лікарень

У ніч на 17 вересня помер колишній начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Про це повідомили Херсонська ОВА та місцеве видання «Мост».

«Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута», – йдеться в повідомленні ОВА.

Про причини смерті політика наразі не повідомляється.

Водночас журналісти херсонського видання «Мост» із посиланням на неназвані джерела написали, що ексчиновник помер цієї ночі в одній із київських лікарень.

Відомо, що Лагуті було 49 років. На момент повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонської ОВА. Президент Володимир Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОВА 9 липня 2022 року.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Геннадій Лагута отримав підозру за матеріалами Служби безпеки України. 

Читайте також: Геннадій Лагута: У Херсоні треба було підривати мости. Військові мене підтримали, але…
Теги: Геннадій Лагута смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанту Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно
Захисники знищили вже другого командира 247 полку РФ
14 вересня, 17:46
Максим був наймолодшим студентом муніципального оркестру, а у військовій частині – наймолодшим солдатом
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського
12 вересня, 09:00
Микита місяць не дожив до свого першого ювілею
Спав у ліжечку, коли ворожа ракета влучила в будинок. Згадаймо 9-річного Микиту Левченка
9 вересня, 09:00

Політика

Помер ексочільник Херсонщини, який отримав підозру від СБУ
Помер ексочільник Херсонщини, який отримав підозру від СБУ
Пашинян написав листа Путіну з виправданнями антиросійських процесів у країні
Пашинян написав листа Путіну з виправданнями антиросійських процесів у країні
Банкова анонсувала новий формат телемарафону
Банкова анонсувала новий формат телемарафону
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
18K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
18K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
11K
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту