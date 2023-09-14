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Захисники знищили вже другого командира 247 полку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники знищили вже другого командира 247 полку РФ
Окупанту Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно
фото з відкритих джерел

Попов вже другий командир підрозділу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова. Це вже другий командир цього підрозділу, якого знищили Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише опозиційне російське видання «Медіазона».

Спочатку про ліквідацію Попова повідомив російський військовий пропагандист Єгор Гузенко, автор телеграм-каналу «Тринадцятий». Пізніше вірші пам’яті Попова були опубліковані у групі «С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр» у російській соцмережі «ВКонтакте».

Видання проаналізувала витоки з російських баз даних. Як зазначається, Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно. Ще в серпні підрозділом керував Петро Попов, якого усунули з посади після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.

До відома, Попов вже другий командир підроздилу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший, гвардії полковник Костянтин Зізєвський, був ліквідований 26 лютого 2022 року.

Триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.

Теги: окупанти втрати полковник ЗСУ війна смерть

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