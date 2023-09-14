Захисники знищили вже другого командира 247 полку РФ

Окупанту Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно

Попов вже другий командир підрозділу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова. Це вже другий командир цього підрозділу, якого знищили Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише опозиційне російське видання «Медіазона».

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Спочатку про ліквідацію Попова повідомив російський військовий пропагандист Єгор Гузенко, автор телеграм-каналу «Тринадцятий». Пізніше вірші пам’яті Попова були опубліковані у групі «С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр» у російській соцмережі «ВКонтакте».

Видання проаналізувала витоки з російських баз даних. Як зазначається, Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно. Ще в серпні підрозділом керував Петро Попов, якого усунули з посади після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.

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До відома, Попов вже другий командир підроздилу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший, гвардії полковник Костянтин Зізєвський, був ліквідований 26 лютого 2022 року.

Триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.