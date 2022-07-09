Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА

Тимчасове виконання обов’язків покладено на Дмитра Бутрія

Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №477/2022 від 9 липня опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться у документі.

Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської ОДА покладено на Дмитра Бутрія.

Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

Варто зауважити, що 9 липня президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.



