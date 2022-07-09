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    Політика

    Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА

    Президент підписав указ про звільнення&nbsp;Лагути - Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА
    Президент підписав указ про звільнення Лагути
    фото: Facebook Геннадій Лагута

    Тимчасове виконання обов’язків покладено на Дмитра Бутрія

    Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

    Відповідний указ №477/2022 від 9 липня опубліковано на сайті глави держави.

    «Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться у документі.

    Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської ОДА покладено на Дмитра Бутрія.

    Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

    Варто зауважити, що 9 липня президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

    Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

    Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА