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    Політика

    Понад п’ять тисяч поліцейських чергують на дільницях під час другого туру виборів

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    <p>Для забезпечення безпеки і порядку на території дільниць на місцевих виборах залучено понад 5,2 тисячі правоохоронців</p> - Понад п’ять тисяч поліцейських чергують на дільницях під час другого туру виборів

    Для забезпечення безпеки і порядку на території дільниць на місцевих виборах залучено понад 5,2 тисячі правоохоронців

    Фото управління комунікації Національної поліції України

    «Поліція залишається поза політикою, адже наше основне завдання – забезпечити законність виборчого процесу» – Фацевич

    Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації під час повторного голосування на місцевих виборах залучено понад 5,2 тисячі правоохоронців.

    Про це розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    Фацевич нагадав, що другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад проходить у 21 регіоні держави. Сформовано 1074 виборчих комісій, охорона яких здійснюється силами поліції.

    «Наголошую на оперативному та професійному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Поліція залишається поза політикою, адже наше основне завдання – забезпечити законність виборчого процесу», – зазначив Фацевич.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

    Теги: вибори поліція охорона
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