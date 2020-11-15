У семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00

В семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть місцевих голів, у 16 областях ОТГ будуть обирати депутатів місцевих рад.

Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.

За даними ЦВК України, у повторному голосуванні з виборів міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

За прогнозами Громадянської мережі «Опора», явка виборців на другий тур виборів буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Проте у ЦВК впевнені, що запроваджений урядом «карантин вихідного дня» не вплине на другий тур виборів.

Повторне голосування з місцевих виборів за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах:

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);

Краматорськ (Донецька область);

Луцьк (Волинська область);

Одеса (Одеська область);

Суми (Сумська область);

Українка (Київська область);

Херсон (Херсонська область).

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні обрати одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру.

Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50%+1 голос.

Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

У кількох містах повторне голосування призначене на 22 та 29 листопада.