У семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів
Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00
Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.
За даними ЦВК України, у повторному голосуванні з виборів міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.
За прогнозами Громадянської мережі «Опора», явка виборців на другий тур виборів буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Проте у ЦВК впевнені, що запроваджений урядом «карантин вихідного дня» не вплине на другий тур виборів.
Повторне голосування з місцевих виборів за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах:
- Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Луцьк (Волинська область);
- Одеса (Одеська область);
- Суми (Сумська область);
- Українка (Київська область);
- Херсон (Херсонська область).
Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні обрати одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру.
Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.
За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50%+1 голос.
Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
У кількох містах повторне голосування призначене на 22 та 29 листопада.