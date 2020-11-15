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    Політика

    У семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

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    В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів - У семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів
    В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

    Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00

    В семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть місцевих голів, у 16 областях ОТГ будуть обирати депутатів місцевих рад.

    Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.

    За даними ЦВК України, у повторному голосуванні з виборів міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

    За прогнозами Громадянської мережі «Опора», явка виборців на другий тур виборів буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Проте у ЦВК впевнені, що запроваджений урядом «карантин вихідного дня» не вплине на другий тур виборів.

    Повторне голосування з місцевих виборів за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах:

    • Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
    • Краматорськ (Донецька область);
    • Луцьк (Волинська область);
    • Одеса (Одеська область);
    • Суми (Сумська область);
    • Українка (Київська область);
    • Херсон (Херсонська область).

    Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні обрати одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру.

    Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

    За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50%+1 голос.

    Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.

    Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

    У кількох містах повторне голосування призначене на 22 та 29 листопада.

    Теги: ЦВК Суми вибори Одеса Волинська область Луцьк Херсон карантин
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