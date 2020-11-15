Боротьба за президентське крісло в США: зачистки в Пентагоні

Ходять уперті чутки про можливу зачистці в спецслужбах США

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Драматическая борьба за исход президентских выборов в США продолжается. Наблюдаю за этим с попкорном и огромным интересом, как за сериалом, местами даже покруче Брексита (кстати, новый сезон выходит).

Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы, с одной стороны, затянуть время начала переходного периода (который легитимизирует победу Байдена), а с другой стороны сделать всё, чтобы Байдену было трудно как заявить о победе, так и зайти в Овальный кабинет.

В силовых структурах продолжается кадровая зачистка. Умеренных республиканцев заменяют на трампистов, лояльных лично президенту. Так, в Пентагоне, после увольнения Марка Эспера, в отставку отправили двоих его заместителей и главу аппарата.

На их место назначены ярые сторонники президента – бывший одиозный штатный эксперт Fox News, автор триллеров и теорий заговора про «террористического лидера Обаму» Энтони Тата, уволенный в 2017 году сотрудник Белого Дома, бывший сотрудник ЦРУ и сторонник теории заговора про педофилов-сатанистов Эзра Коэн-Вотник, а также помощник президента, переговорщик и бывший стаффер в Конгрессе Кэш Пэйтел.

Ходят упорные слухи о возможной зачистке в ФБР, ЦРУ, других спецслужбах, а также в Агентстве по кибербезопасности и Министерстве внутренней безопасности США.

В частности, появилась информация о скором увольнении Кристофера Кребса - главы Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), который накануне заявил, что эти выборы были самыми что ни на есть защищенными, а также призвал не распространять голословные обвинения в фальсификациях выборов, «даже если они исходят от президента».

На фоне консолидации Трампом своего влияния в администрации, в колеблющихся штатах продолжается юридическая борьба за результат голосования.

В штате Джорджия согласились вручную пересчитать голоса. Там побеждает Байден с отрывом всего в 14 тысяч голосов.

В Аризоне ведущие телеканалы отдают победу Байдену. Разрыв с Трампом – всего 11 500 голосов. Штаб Трампа тоже добивается пересчета, но пока безуспешно. Руководство штата объявило, что не нашло никаких фактов нарушений на выборах или фальсификаций бюллетеней. Будучи под сильнейшим давлением, секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер вдруг объявил, что уходит на самоизоляцию из-за ковида.

В Неваде, Мичигане и Висконсине иски Трампа о пересчёте пока отклоняют. В Аляске победителем объявлен действующий президент.

А в Пенсильвании разгорается основная битва, учитывая вес и важность штата для этих выборов. Но исход пока неясен. Лидирует Байден. Местный суд поддержал штаб Трампа в том, что бюллетени, по которым граждане не успели до 9 ноября подтвердить свою личность по ID, не будут считаться. Правда, неизвестно, сколько таких бюллетеней. Отрыв Байдена от Трампа в Пенсильвании – 40 тысяч голосов.

В открытый бой бросили госсекретаря США Майкла Помпео, который попросил мировых лидеров воздержаться от поздравлений Байдена, а также заявил, что он «обеспечит плавный переход ко второй администрации Трампа». Вскоре после этого, Помпео отправился в 2-недельное турне по странам мира.

Генпрокурор Уильям Барр поручил расследовать сообщения о фальсификациях на выборах. Сразу после этого, Минюст накрыла волна политических потрясений. В отставку ушёл (или его ушли) главный прокурор, занимающийся выборами, Ричард Пилджер, обвинив Барра в том, что он якобы нарушает традицию невмешательства Минюста в выборы.

Сам Дональд Трамп впервые выступил на публике после дня голосования, и снова заявил, что выборы сфальсифицированы, обвинил в этом демократов и выразил уверенность в своей победе.

Он запретил министерствам сотрудничать с переходной командой Джо Байдена под угрозой увольнений, и уже анонсировал введение нескольких пакетов санкций против Ирана и Сирии в турборежиме. Я так понимаю, чтобы максимально усложнить Байдену возможность повернуть вспять некоторые направления внешней политики Трампа.

Джерело: блог Іллі Куси

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