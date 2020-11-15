У Молдові проходить другий тур виборів президента

У Молдові у другий тур президентських виборів вийшли Додон і Санду

На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду

Другий тур президентських виборів стартував у Молдові. Виборчі дільниці почали працювати о 7:00, вони закриються о 21:00.

Про це повідомляє News Maker.

На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.

Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

Нагадаємо, що Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови.

Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.