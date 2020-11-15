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    У світі

    У Молдові проходить другий тур виборів президента

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    У Молдові у другий тур президентських виборів вийшли Додон і Санду - У Молдові проходить другий тур виборів президента
    У Молдові у другий тур президентських виборів вийшли Додон і Санду

    На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду

    Другий тур президентських виборів стартував у Молдові. Виборчі дільниці почали працювати о 7:00, вони закриються о 21:00.

    Про це повідомляє News Maker.

    На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.

    Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

    Нагадаємо, що Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови.

    Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

    Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

    Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    Теги: вибори Молдова Ігор Додон
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