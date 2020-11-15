У Молдові проходить другий тур виборів президента
На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду
Про це повідомляє News Maker.
На посаду президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.
Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж половину голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.
Нагадаємо, що Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови.
Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.
За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.
Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.
Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.
Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.