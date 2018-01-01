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    Політика

    Порошенко хоче розслідувати пошуки оголених дівчат у суді

    Президент вважає дії правоохоронців неприпустимими
    Адміністрація президента Петра Порошенка чекає на результати розслідування «неприпустимих дій» правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, під час допиту українського президента у режимі скайп-конференції. Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у соцмережі Facebook. «Президент вважає дії
    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка

    Президент вважає дії правоохоронців неприпустимими

    Адміністрація президента Петра Порошенка чекає на результати розслідування «неприпустимих дій» правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, під час допиту українського президента у режимі скайп-конференції. Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у соцмережі Facebook.

    «Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування», - повідомив він.

    Нагадаємо, патрульна поліція перевіряла, чи є на жінках одяг перед приїздом президента України Петра Порошенка на допит в Оболонський суд Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.

    9 лютого оголена активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.

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