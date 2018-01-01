Порошенко хоче розслідувати пошуки оголених дівчат у суді
- Сьогодні, 15:45
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Президент вважає дії правоохоронців неприпустимими
Адміністрація президента Петра Порошенка чекає на результати розслідування «неприпустимих дій» правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, під час допиту українського президента у режимі скайп-конференції. Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у соцмережі Facebook.
«Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування», - повідомив він.
Нагадаємо, патрульна поліція перевіряла, чи є на жінках одяг перед приїздом президента України Петра Порошенка на допит в Оболонський суд Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.
9 лютого оголена активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.