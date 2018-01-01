Українська активістка Femen влаштувала акцію проти Порошенка у Відні
- Сьогодні, 06:53
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Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу
Активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.
Про це повідомляється у Facebook спільноти Femen.
Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу.
Як зазначили у Femen, мета акції - сповістити спільноту, що Порошенку «не місце на аристократичному рауті».
У Femen «Громадському» повідомили, що активістка оголила груди у момент, коли президент України підіймався сходами на балкон.
Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.
Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.
Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.