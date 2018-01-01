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    Українська активістка Femen влаштувала акцію проти Порошенка у Відні

    Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу
    Активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії. Про це повідомляється у Facebook спільноти Femen. Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу. Як зазначили у Femen, мета акції - сповістити спільноту, що Порошенку
    • Сьогодні, 06:53
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    Затримання активістки&nbsp;Аліси Виноградової&nbsp;
    Затримання активістки Аліси Виноградової 

    Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу

    Активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.

    Про це повідомляється у Facebook спільноти Femen.

    Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу.

    Як зазначили у Femen, мета акції - сповістити спільноту, що Порошенку «не місце на аристократичному рауті».

    У Femen «Громадському» повідомили, що активістка оголила груди у момент, коли президент України підіймався сходами на балкон.

    Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

    Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.

    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

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