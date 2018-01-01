Українська активістка Femen влаштувала акцію проти Порошенка у Відні

Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу

Активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії. Про це повідомляється у Facebook спільноти Femen. Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу. Як зазначили у Femen, мета акції - сповістити спільноту, що Порошенку