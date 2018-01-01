Допит Порошенка у суді: Поліція шукала оголених дівчат

Президент на суд взагалі не приїхав

Патрульна поліція перевіряла, чи є на жінках одежа перед приїздом президента України Петра Порошенка на допит в Оболонський суд Києва у справі про держзраду Віктора Януковича. Про дивний огляд правоохоронців повідомила журналістка програми «Схеми» на «Радіо Свобода» Валерія Єгошина на своїй сторінці у соцмережі Facebook.



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Поліція під будівлею суду

Президент на суд взагалі не приїхав

Патрульна поліція перевіряла, чи є на жінках одежа перед приїздом президента України Петра Порошенка на допит в Оболонський суд Києва у справі про держзраду Віктора Януковича. Про дивний огляд правоохоронців повідомила журналістка програми «Схеми» на «Радіо Свобода» Валерія Єгошина на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Оболонський суд Києва перед (потенційним) приїздом президента.

- дівчина, стійте, розстебніть пальто.

- навіщо?

- мені потрібно вас оглянути.

- на предмет чого?

- на вас є одяг?

- звичайно є, мороз на вулиці!

- покажіть!

- ось! Светр!

- добре.

- а чому чоловіків не оглядаєте?

-«у жіночого роду є такий предмет як дві ц*цьки».

Останню фразу додатково взяла в лапки, так як вона особливо ганебна», - написала Єгошина.

Відзначимо, поліція, ймовірно, шукала активісток руху Femen, які часто влаштовують «голі протести» для українського президента.

Про огляд жіночих грудей перед судом також повідомляє Telegram-канал «Зрада – Перемога».

Відзначається, що дівчат просили пройти до вбиральні, де змушували зняти светр, розстебнути блузку. Якщо вони відмовлялись – їх просили покинули суд.

«Таким чином поліція намагалася виявити активісток Femen. Одну, до речі, вирахували. Начальник Оболонської поліції Михайло Ніконов хоче зараз провести повторну перевірку всіх дівчат. Чи то процес сподобався, то чи хтось із Femen таки прослизнув. Чи і те, і інше», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава держави Петро Порошенко не приїде на судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

9 лютого оголена активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.