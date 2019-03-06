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    У світі

    Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці

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    15 лютого дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у зв'язку з затриманням українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці - Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці
    15 лютого дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у зв'язку з затриманням українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці

    Наступного тижня буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств

    Посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк Twitter.

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    Крім того, журналіст зазначив, що наступного тижня буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств. Ці санкції були введені у зв'язку з окупацією Росією Криму.

    Нагадаємо, 15 лютого дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти РФ у зв'язку з затриманням українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

    Як повідомлялося, в опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти «не менш, ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ» через напад в Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.

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