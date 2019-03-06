Порошенко привітав рішення про санкції Євросоюзу для Росії за атаку в Керченській протоці



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Петро Порошенко анонсував візит у Брюссель для подальшої координації дій з ЄС та НАТО Фото: president.gov.ua

Президент подякував європейським партнерам за підтримку його ініціативи та незмінну солідарність та єдність з українським народом у відсічі російському агресору

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя. Про це глава держави написав у Facebook.

«Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий «азовський пакет» санкцій щодо Росії за відкритий та нахабний акт збройної агресії проти українських моряків та кораблів у Чорному морі та Керченській протоці», - зазначив Порошенко.

Президент подякував європейським партнерам за підтримку його ініціативи та незмінну солідарність та єдність з українським народом у відсічі російському агресору.

«Ми забезпечуємо потужний міжнародний тиск на Кремль для звільнення наших військовополонених, відновлення свободи судноплавства в Азовському морі, забезпечення міжнародного статусу Керченської протоки та припинення економічної блокади Росією українського Приазов’я», - підкреслив він.

Порошенко також анонсував «ближчим часом» візит у Брюссель для подальшої координації дій з ЄС та НАТО.

Як повідомлялось, сьогодні, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.