Порошенко пов’язав розпуск ЦВК із ймовірними виборами в ОРДЛО



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П’ятий президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Політик вважає, що нардепи, які голосували за рішення про розпуск ЦВК, поставили під сумнів законність виборчих кампаній 2019 року

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що розпуск Центральної виборчої комісії може бути пов'язаний з планами нової влади провести вибори на окупованих територіях Донбасу. Відповідне відеозвернення політик розмістив у Facebook.

Порошенко вважає, що нардепи, які голосували за рішення про розпуск ЦВК, поставили під сумнів законність виборчих кампаній президентських і парламентських виборів, які і привели до влади Володимира Зеленського та його партію «Слуга народу».

Однак справжні причини цього рішення, на думку Порошенка, «потрібно шукати в майбутньому».

«Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Все більше сигналів, що без виконання компонента безпеки мінських угод вибори можуть відбутися на російських умовах. І несподівана заміна комісії може бути пов’язана саме з цим», – пояснив п’ятий президент.

Порошенко від імені «Європейської Солідарності» подякував фракції партії «Голос» за «неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму», а також громадські організації, «які намагалися утримати наших парламентських «стахановців» від сумнівного трудового рекорду».

До слова, колишній заступник глави Адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на формулу Штайнмайера.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка в кулуарах 16-ї щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві. Як відомо, Пристайко стверджує, що нинішня влада змушена обговорювати формулу Штайнмайера в тому числі тому, що на неї дав згоду колишній президент Порошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» ще не визначено.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.