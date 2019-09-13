Єлісєєв: Україна ніколи не погоджувалася на формулу Штайнмайєра



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Костянтин Єлісєєв

Єлісєєв попередив, що Росія «розставляє пастки»

Колишній заступник глави Адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на формулу Штайнмайера.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка в кулуарах 16-ї щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві. Як відомо, Пристайко стверджує, що нинішня влада змушена обговорювати формулу Штайнмайера в тому числі тому, що на неї дав згоду колишній президент Порошенко.

У свою чергу Єлісєєв написав у Twitter наступне: «Як екс-учасник нормандських переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено», Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ».

Єлісєєв попередив, що Росія «розставляє пастки».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» ще не визначено.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.