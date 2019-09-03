«Є певний успіх»: Пристайко розповів про «нормандські» переговори у Берліні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко представляв Україну на майже восьмигодинних переговорах

На погляд Вадима Пристайка, додаткові підготовчі зустрічі, зокрема, на рівні голів МЗС, не потрібні

На зустрічі у «нормандському форматі» на рівні політичних радників, яка відбулася в понеділок у Берліні, йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це розповів журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко по завершенні майже восьмигодинних переговорів.

«Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів», - сказав Пристайко, зауваживши, що деталі, за домовленістю всіх 4 сторін, він розкрити не може.

Утім, серед конкретних речей, яких потрібно досягти, дипломат назвав Станицю Луганську, по розведенню в якій та ще у двох інших місцях лідери домовилися ще у 2016 році.

«Саме тому ми збираємося довести до завершення цей процес розведення», - сказав Пристайко.

Для цього треба зробити відомі кроки: припинити стріляти, почекати сім днів, щоби пересвідчитися, що немає безпосередньої загрози обстрілів, і потім розводити - відвести озброєння і людей, зробити коридор, щоби почати розмінування, знімати фортифікаційні споруди, відновляти дороги. Ця процедура прописана, але весь цей час вона не дотримувалася, зауважив міністр. Заради досягнення конкретного прогресу було вирішено вкласти поки що всі зусилля в Станиці Луганській замість усіх 3 ділянок, почати відновлювати там міст.

Про дату саміту квартету поки теж говорити зарано. Лідери Німеччини, Франції, України та Росії мають вирішити це самі на основі звітів, які їм представлять їх радники. На погляд Пристайка, додаткові підготовчі зустрічі, зокрема, на рівні голів МЗС, не потрібні.

Радники не говорили про обмін заручниками та полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи; про миротворчу місію на Донбасі; про «Дорожнью карту» виконання Мінських домовленостей, яку було домовлено розробити під час останнього саміту в осені 2016 року.

«На превеликий жаль, ті значні зусилля, які були вкладені в підготовку «Дорожньої карти», не виправдалися», - констатував Пристайко.

Він підкреслив, що команда президента Зеленського має намір «завершити війну якомога швидше».

Нагадаємо, в ніч проти вівторка зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки завершили переговори в Берліні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента Андрій Єрмак представлятимуть Україну на зустрічі дипломатичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Берліні у понеділок, 2 вересня.

Ввечері Пристайко провів у Берліні перемовини з главою МЗС Німеччини.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже найближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великобританії та США.

Джерело: Укрінформ