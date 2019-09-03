У Берліні завершилася зустріч радників Нормандської четвірки



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Глава МЗС України Вадим Пристайко після переговорів у Берліні Фото: Андрій Мельник, Twitter

Зустріч була покликана просунутися вперед у підготовці до саміту лідерів «Четвірки»

Зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки (Росія, Німеччина, Франція і Україна. - ред) завершили переговори в Берліні.

Про це повідомив в Twitter посол України в Німеччинні Андрій Мельник.

«У Києві вже північ, а в Берліні щойно завершилися переговори в нормандському форматі», - зазначив він.

Росію на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков. У переговорах брав участь новий глава МЗС України Вадим Пристайко. Зустріч була покликана просунутися вперед у підготовці до саміту лідерів «Четвірки» і реалізації Мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента Андрій Єрмак представлятимуть Україну на зустрічі дипломатичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Берліні у понеділок, 2 вересня.

Ввечері Пристайко провів у Берліні перемовини з главою МЗС Німеччини.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже найближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великобританії та США.

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