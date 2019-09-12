Україна наполягає, щоб саміт в «нормандському форматі» пройшов у вересні



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«Зараз у нас, говоритиму чесно, дати немає», - заявив 12 вересня Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» не визначено.

Про це Зеленський сказав в четвер у Києві на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

За словами глави держави, Київ наполягає на проведенні зустрічі поточного місяця.

«Зараз у нас, говоритиму чесно, дати немає. Ми наполягаємо на тому, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Франція виступає за те, щоб уже найближчими днями в Парижі відбувся саміт Нормандської четвірки, заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві у понеділок, 9 вересня, за підсумками зустрічі у форматі «два плюс два» глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

«Нормандський формат» передбачає переговори Німеччини, Росії, України та Франції щодо проблеми врегулювання ситуації на Донбасі.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

На днях у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

Водночас у Кремлі заявили, що дата саміту Нормандської четвірки досі не призначена. «Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - зазначив прессекретар президента РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна