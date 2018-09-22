Порошенко привітав рішення Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України



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Генеральна асамблея ООН

До порядку денного Генасамблеї ООН включено пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»

Президент України Петро Порошенко привітав включення Генеральною асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

«На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», - написав президент.

На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». pic.twitter.com/ZdZHOWhKg6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2018 г.

Як відомо, 19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

До слова, Порошенко пропонує ноту про непродовження договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією поширити як офіційний документ Генасамблеї та Ради безпеки ООН.