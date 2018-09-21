Порошенко покаже світу, що Україна «остаточно пішла від Російської імперії»



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Президент у понеділок відбуває до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

Президент України Петро Порошенко пропонує ноту про непродовження договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією поширити як офіційний документ Генасамблеї та Ради безпеки ООН.

Про це Порошенко сказав під час церемонії вручення 10-мільйонного біометричного паспорта у п'ятницю, 21 вересня, в Києві.

«У понеділок я відбуваю до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Позавчора комітет підтримав український проект резолюції щодо Криму, і я дав доручення, щоб повідомлення, ноту України про припинення договору було поширено як офіційний документ Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН для того, щоб ні в кого не залишалося сумнівів, що Україна остаточно пішла від радянської імперії, від Російської імперії. І наш народ повертається в сім'ю народів Європейського Союзу», - заявив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що МЗС надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Джерело: Інтерфакс-Україна