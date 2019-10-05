Порошенко відповів анекдотом на претензію Гордона щодо липецької фабрики
Порошенко пояснив, що фабрика Roshen на території РФ стоїть із 2016 року
П’ятий президент України Петро Порошенко і журналіст Дмитро Гордон влаштували дискусію в прямому ефірі через кондитерську фабрику Roshen у російському Липецьку.
Це відбулося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
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«Я вважаю вас одним із найбільш підготовлених українських політиків... Втім, у мене є до вас особиста претензія і хочу сказати вам її в очі. Я через вас став циніком», – заявив Гордон біля мікрофона, звертаючись до лідера партії «Європейська солідарність».
«Тому що коли ви прийшли і стали президентом, що я особисто вітав, мені здавалося, що ви захочете увійти в підручники історії, мені здавалося, що ви за ці 5 років зробите все, щоб вам ставили пам’ятники...
Чому, коли Україна була в крові, коли велися ці переговори, коли Путін наступав, коли кожен день не було спокою... чому ви не віддали цю кляту липецьку фабрику? Чому ви не сказали Путіну: «На, подавись, с*ко, цієї фабрикою!» – запитав журналіст.
Після таких слів Порошенко підійшов до другого мікрофона та сказав:
«Друзі, у нас є такий анекдот про двох українців. Кажуть: скільки ти готовий віддати для держави? Мільйон готовий віддати? – Готовий. Віллу готовий віддати? – Готовий. А порося? – А порося не готовий. Чому? – Тому що воно у мене є».
Після цього політик пояснив, що фабрика Roshen на території РФ «стоїть» із 2016 року.
«Спроби продати її за будь-яку ціну приймалися одразу», – заявив Порошенко, додавши, що вони були безуспішними і підприємство в результаті заарештували, «щоб тиснути на нього як президента».
Нагадаємо, Порошенко схвалив відеозвернення Зеленського, проте радить не шукати ворогів у Києві.