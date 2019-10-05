США запропонують Пхеньяну пом’якшення санкцій



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Вашингтон може запропонувати скасування санкцій на експорт Пхеньяном текстилю та вугілля

На переговорах, що починаються в суботу на робочому рівні між США і КНДР, американська сторона може запропонувати Північній Кореї демонтувати ядерний реактор в Йонбені в обмін на трирічне пом’якшення санкцій.

Про це повідомляє видання Vox, посилаючись на інформовані джерела.

За повідомленнями джерел, Вашингтон може запропонувати скасування санкцій на експорт Пхеньяном текстилю та вугілля на 36 місяців в обмін на демонтаж реактора, що піддається перевірці, і, швидше за все, також припинення збагачення Північною Кореєю урану.

Журнал Time зі свого боку, пише, що після випробувального пуску КНДР балістичної ракети з підводного човна для Трампа був проведений спеціальний брифінг, однак президент «не виявив жодного інтересу, коли помічники детально описали нові зусилля Північної Кореї з розробки ракет», він продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні північнокорейської проблеми.

Водночас, як повідомляє південнокорейське агентство «Ренхап», робочі переговори між США і КНДР починаються в Швеції в суботу. За його даними, в переговорах візьмуть участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

І американський, і північнокорейський представники, як зазначає агентство, були помічені в Стокгольмі, проте відмовилися від спілкування з журналістами.