Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори, – Яременко



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Голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

Ми робимо ці кроки дуже обережно й не поспішаючи – нардеп

Президент України Володимир Зеленський робить маленькі кроки для того, щоб залучити главу країни-агресора Володимира Путіна в процес переговорів.

Про це в ефірі програми «Свобода Слова» на телеканалі «Україна» заявив глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики, депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко.

«Є один представник ЛНР і ДНР – це Путін. Добре, що він почав говорити. Ми – й не наївні діти, ми прекрасно знаємо історію 400 років. Ніхто не впадає в братні обійми. Зеленський намагається робити маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори. Розведення військ є не на 5 км, а на 1, щоб Путіна втягнути, мовляв «покажи, що ти це зробиш, доведи, що ти шукаєш мирних переговорів», – сказав він.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».