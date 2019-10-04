Порошенко схвалив відеозвернення Зеленського, проте радить не шукати ворогів у Києві



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Порошенко заявив, що у будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави Фото: Facebook Петра Порошенка

«Я почув заклик Зеленського до єдності», - підкреслив Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що почув заклик нинішнього глави держави Володимира Зеленського до єдності і готовий надавати допомогу йому у реалізації Мінських домовленостей.

Про це 4 жовтня повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

«Добре, що Володимир Зеленський відреагував на занепокоєння частини суспільства. Це – крок у правильному напрямку. Так, в одному зверненні не відповісти на усі питання. Але із більшістю тез важко не погодитися.

Шкода, що так забагато уваги попередникам. Не раджу шукати ворогів у Києві. Його ворог там, де й ворог України – у Москві.

Я почув заклик Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах», - сказав Порошенко.

Він зауважив, що предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей. «Вона встановлює чітку пріоритетність безпекових кроків перед політичними. Вона була нами ретельно опрацьована ще кілька років тому. Її сприйняли Німеччина та Франція. А вчора вкотре підтримку саме такої послідовності реалізації Мінських домовленостей висловили Сполучені Штати: спочатку безпека, потім – політичне врегулювання», - зазначив політик.

Порошенко заявив, що у будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави.

«Не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт. Рівно як і з концепцією миротворчого контингенту ООН», - підкреслив лідер партії «ЄС».

«І останнє. Люди вийшли днями на протест не тому, що вони порохоботи, як декому здається. Ветерани, волонтери, просто небайдужі громадяни – вони люблять Україну і мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися», - додав Порошенко.

Нагадаємо, 3 жовтня Зеленський у відеозверненні прокоментував підписання так званої «формули Штайнмаєра».

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».