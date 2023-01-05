Порошенко вирушив на Фанар у річницю надання Томосу

Порошенко з Епіфанієм разом внесли Томос до Софійського собору у 2019 році

6 січня 2019 року у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України

П'ятий президент України Петро Порошенко до річниці отримання Томосу вирушив на Фанар (Стамбул), а також привітав ПЦУ з наміром провести першу службу у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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Спершу Порошенко висловив свої вітання Православній церкві з майбутнім почином у Києво-Печерській лаврі. Він додав, що лавра – це наша національна святиня, яка має бути духовним центром української церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Експрезидент переконаний, що вже незабаром так і буде.

Крім того, згадуючи новину про богослужіння, політик поділився подробицями своєї нової закордонної поїздки, яка приурочена отриманню Томосу:

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Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви.

Томос – указ, декрет. Цей документ є посланням предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання Томосу проголошується автономія, або, як в українському випадку, автокефалія (тобто незалежність) помісної церкви, яку надає Вселенський патріархат рішенням Священного Синоду. Зазвичай Томос про автокефалію отримують церкви незалежних держав.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври – шок у Московському патріархаті.

Зауважимо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

До слова, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Зазначимо, 6 січня 2019 року у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

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7 січня того ж року у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Перед завершенням богослужіння експрезидент Петро Порошенко з дружиною та молодшими дітьми першими отримали причастя. Звершував літургію та проводив таїнство причастя предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.