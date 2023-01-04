Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру

Це буде перше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі

7 січня 2023 року Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомила пресслужба Православної церкви України.

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Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», – йдеться у заяві.

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Початок богослужіння о 9 годині ранку. ПЦУ запрошує на молитву українських вірних і просить стежити за додатковими оголошеннями.

Нагадаємо, 31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом. Вхід на територію заповідника відкрився 2 січня, однак вхід до вищезазначених храмів заборонено.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».