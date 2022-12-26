Скандальний митрополит Павло хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі (відео)

Оренда Успенського собору і Трапезної церкви в УПЦ МП закінчується 31 грудня

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

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Зокрема, йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву. За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння. Про це, за словами Павла, йому повідомив директор державного заповідника «Києво-Печерська лавра». Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

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Митрополит Павло сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді. Павло закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП, а саме – закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври.

Також Павло попросив, щоби «люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити».

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

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Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».