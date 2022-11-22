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Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
СБУ проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів
фото: пресслужба СБУ

Територія Лаври очеплена співробітниками спецслужб

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», – йдеться у повідомленні.

Тож вказані заходи проводяться для:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского міра»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  •  убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
  •  проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
  •  здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

ЗМІ повідомляють, що просто зараз територія очеплена співробітниками спецслужб. Зокрема, перевіряють, чи немає в приміщеннях зброї і чи не ховаються на території Лаври ДРГ. 

Нагадаємо, в інтернет потрапило відео, на якому священик УПЦ МП під час проповіді проклинає СБУ, запевняє всіх, що у нас із Росією «сварка», і закликає не змінювати віру і не переходити до ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. 

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». 

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру. 

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Теги: СБУ церква

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