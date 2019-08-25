Порошенко закликав боротися за звільнення всіх політв’язнів Кремля



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Для припинення російської агресії важливо ввести миротворчий контингент ООН на окуповану частину Донбасу – Порошенко

Петро Порошенко на зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером наголосив на необхідності продовження боротьби за звільнення Романа Сущенка, Олега Сенцова та інших в’язнів Кремля.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я підкреслив необхідність продовження боротьби за звільнення всіх українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка й Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків», – написав він.

Також, за словами Порошенка, він подякував за незмінну і тверду підтримку з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, але наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи «Великої сімки».

На переконання Порошенка, для припинення російської агресії важливо ввести миротворчий контингент ООН на окуповану частину Донбасу та продовжити військово-технічну співпрацю України зі США.

Раніше Трамп закликав повернути Росію в «Велику сімку», виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.