Волкер зустрівся з колишніми президентами України
«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - заявив Волкер
Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що йому приємно, коли в Україні радо вітають колишніх президентів.
Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.
«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - написав він.
Американський дипломат додав до повідомлення світлину, на якій він позує у Маріїнському парку разом з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком.
Happy to be in Ukraine, where former Presidents are welcome. pic.twitter.com/hmi9RCofxM— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 серпня 2019 р.
Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор взяли участь в офіційних урочистих заходах з Дня Незалежності на Майдані.
Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.
В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.
До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.
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