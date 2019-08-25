Волкер зустрівся з колишніми президентами України



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Курт Волкер з Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком

«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - заявив Волкер

Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що йому приємно, коли в Україні радо вітають колишніх президентів.

Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - написав він.

Американський дипломат додав до повідомлення світлину, на якій він позує у Маріїнському парку разом з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком.

Happy to be in Ukraine, where former Presidents are welcome. pic.twitter.com/hmi9RCofxM — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 серпня 2019 р.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор взяли участь в офіційних урочистих заходах з Дня Незалежності на Майдані.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.