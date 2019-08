Волкер зустрівся з колишніми президентами України

«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - заявив Волкер

Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що йому приємно, коли в Україні радо вітають колишніх президентів.

Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

«Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - написав він.

Американський дипломат додав до повідомлення світлину, на якій він позує у Маріїнському парку разом з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком.

Happy to be in Ukraine, where former Presidents are welcome. pic.twitter.com/hmi9RCofxM