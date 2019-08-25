  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Волкер зустрівся з колишніми президентами України

    • Розсилка
    Курт Волкер з&nbsp;Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком - Волкер зустрівся з колишніми президентами України
    Курт Волкер з Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком

    «Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - заявив Волкер

    Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що йому приємно, коли в Україні радо вітають колишніх президентів. 

    Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter

    «Щасливий бути в такій Україні, де радо вітають колишніх президентів», - написав він. 

    Американський дипломат додав до повідомлення світлину, на якій він позує у Маріїнському парку разом з колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенко та Петром Порошенком.

    Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор взяли участь в офіційних урочистих заходах з Дня Незалежності на Майдані.

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

    Читайте також: 
      Читайте також
      Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кучма політика День Незалежності Леонід Кравчук Курт Волкер президент
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ