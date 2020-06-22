Порошенко заперечив, що Байден обговорював з ним компанію Burisma
Порошенко наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів
Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден ніколи не тиснув на п’ятого президента України у зв’язку зі справою компанії Burisma, де працював його син Гантер.
Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв’ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN.
Таким чином політик відповів на питання ведучого щодо того, чи Джо Байден колись говорив з ним про справу Burisma.
«Моя цілком чітка відповідь: ні, ніколи», – відповів Порошенко.
Він також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.
«Я не можу з цим погодитися, ані президент Обама, ані віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Майк Пенс ніколи на мене не тиснули», – запевнив голова «Європейської солідарності».