Порошенко заперечив, що Байден обговорював з ним компанію Burisma



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Президент України Петро Порошенко (праворуч) і віце-президент США Джозеф Байден. Нью-Йорк, 20 вересня 2016 року

Порошенко наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден ніколи не тиснув на п’ятого президента України у зв’язку зі справою компанії Burisma, де працював його син Гантер.

Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв’ю одному з найвпливовіших політичних оглядачів США Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

Таким чином політик відповів на питання ведучого щодо того, чи Джо Байден колись говорив з ним про справу Burisma.

«Моя цілком чітка відповідь: ні, ніколи», – відповів Порошенко.

Він також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.

«Я не можу з цим погодитися, ані президент Обама, ані віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Майк Пенс ніколи на мене не тиснули», – запевнив голова «Європейської солідарності».

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