Український конгресовий комітет США вимагає припинити переслідування Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український Конгресовий комітет Америки застерігає Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка

UCCA нагадує лідерам України, що політично мотивоване правосуддя може завдати шкоди іміджу України

Український конгресовий комітет Америки (UCCA), найбільше представництво американців українського походження, глибоко стурбований останніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні і змушений засудити спроби української влади вести політично вмотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства України, включно з їх вираженим бажанням заарештувати колишнього президента Петра Порошенка перед політичним судовим процесом.

Про це йдеться в заяві комітету.

Зазначається, що у липні 2019 року UCCA спільно з послами G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США нагадував президенту Володимиру Зеленському, що закони про люстрацію, які набрали чинності після Революції Гідності, були обумовлені історичністю вимірів серйозних злочинів та нехтування своіми обов’язками президентом Януковичем.

«На відміну від тієї епохи беззаконня, керівники держави та громадські лідери, яким сьогодні загрожують політичні призначенці президента Зеленського, забезпечували історичне відродження національної системи оборони України і змінили на краще економіку, яка скорочувалася після вторгнення Росії. Замість того, щоб залишити країну вразливою до подальшого вторгнення з боку Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати США забезпечити Україну летальною оборонною зброєю та відновити як Збройні Сили України, так і власне виробництво озброєння», - йдеться в заяві.

В комітеті зазначають, що якщо люстрація уряду Януковича була однією з вимог демонстрантів Євромайдану у 2013-14 роках, то сьогоднішній Україні потрібно зосередитись на русі країни вперед та на боротьбі з ворогом біля воріт, а не розривати країну політичною боротьбою чи роздмухуванням особистих образ.

«UCCA нагадує лідерам України, що вибіркове, політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України перед міжнародною спільнотою. Замість того, щоб знищувати авторитет України серед своїх глобальних партнерів, керівництву України слід утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону», - резюмували в комітеті.

Раніше колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Читайте також: