Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7



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Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7

Україні під час пошуку миру з Росією потрібні її міжнародні союзники, зазначив Зеленський

Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Підтримку Києву у цьому питанні пообіцяла Канада.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

«Джастін Трюдо (прем'єр-міністр Канади, - ред.) заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні», - сказав він.

За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.

На цьому тижні проти участі Путіна в саміті категорично виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що з тих пір, як Росію виключили з G8, вона як і раніше залишається «руйнівною силою».

Представник британського прем'єра Бориса Джонсона говорив, що країна не підтримає присутність Путіна на саміті, поки Росія «не припинить агресивну і дестабілізуючу діяльність».

Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Також нагадаємо, що Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.