Зеленський вважає свою роботу «дуже складною», але він не збирається «плакати»



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Володимир Зеленський вважає свою роботу «дуже складною

Зеленський пояснив, що він рідко бачить своїх дітей, у нього не залишається часу на заняття спортом і захоплення

Президент України Володимир Зеленський вважає свою роботу «дуже складною».

Про це він сказав канадській газеті Globe and Mail в інтерв'ю, яке вийшло 21 червня.

За словами Зеленського, бути президентом – «це дуже складна робот», але він не збирається «плакати» або скаржитися на свою посаду.

Глава Української держави пояснив, що він рідко бачить своїх дітей, у нього не залишається часу на заняття спортом і захоплення.

Зеленський водночас заявив, що хоче використати наданий йому шанс зробити щось для країни, зокрема зупинити війну на Донбасі

Видання розповідає, що на прохання «озирнутися на рік», коли він тільки обійняв посаду президента, Зеленський засміявся.

Зеленського обрали президентом України 21 квітня 2019 року, він обійняв посаду 20 травня. У другому турі виборів за нього віддало голоси 73,22% виборців.