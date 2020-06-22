Карантин-анархія на чолі з президентом

Президент Володимир Зеленський 3 червня прогулявся центральною частиною Хмельницького та скуштував кави в місцевій кав’ярні. А через два тижні відбулися кілька судових засідань, під час яких покарали штрафами топ-чиновників з оточення президен Фото: фейсбук-сторінка Офісу президента

90% порушників карантинного режиму виходять сухими з води. І президент Зеленський серед них

19 червня – своєрідний рубікон у боротьбі з коронавірусною інфекцією в Україні.

По-перше, цього дня був зафіксований антирекорд за кількістю нових хворих (921 особа за добу). Аналізуючи ситуацію, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поспішив заявити, що в Україні почалася друга хвиля пандемії коронавірусу. «Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової, першої або другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний – соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим», – наголосив глава уряду на позачерговому засіданні Кабміну минулої пятниці.

По-друге, саме цього дня країна отримала перші вироки щодо топ-високопосадовців за статтею «порушення правил карантину». Хмельницький міськрайонний суд оштрафував цілу свиту президента Зеленського, яка публічно на чолі з главою держави не виконувала вимоги епідеміологічного режиму під час візиту до Хмельницього. Санкції були застосовані до голови Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голови Хмельницького Олександра Симчишина. Кожного з них оштрафували на 17 тис. грн за відвідування хмельницької кав’ярні.

При цьому суд не наважився покарати гривнею президента Володимира Зеленського. Він очолював всю компанію і засвітився у цьому закладі без маски (до речі, в поясненнях до протоколу глава держави написав: «Визнаю вину»).

Повна мобілізація

Таке показове «карантинне шмагання» тільки набирає обертів. Зважаючи на різкий ріст захворюваності, міністр охорони здоров’я Максим Степанов днями назвав «анархістами» тих українців, котрі не дотримуються правил. Урядовець пообіцяв з 22 червня посилити контроль та застосування штрафів до порушників.

В Україні продовжує діяти масочний режим, за недотримання якого світить чималий штраф

Більш радикальніше висловився заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який вважає, що штрафами можна приборкати негативну статистику Covid-19. «Ми ввели ці штрафи і почали їх використовувати правоохоронні органи (за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб - «Главком»). Люди зрозуміли, що треба носити маски. Далі правоохоронці трохи пригальмували, бо це дійсно великі суми штрафів для багатьох людей. Але зараз бачимо, що всі розслабилися, розуміють, що нічого не буде. Тому буде друга хвиля (штрафів - «Главком») і вона триватиме до тих пір, поки люди не зрозуміють, що це їхня безпека і необхідно дотримуватися норм карантину. Ось і все», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Між іншим, у міністерстві внутрішніх справ навіть озвучили кількість «коронавірусних» загонів, які слідкують за дотриманням карантинних заходів, – всього понад 16,5 тис. правоохоронців з них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки медустанов, де проходять лікування інфіковані з коронавірусом. До поліцейських щодня для забезпечення карантину приєднуються 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників і 22 співробітники ДСНС.

Масштаби карантинних покарань

За даними Державної судової адміністрації, з початку карантинних заходів станом на 15 червня 2020 року до судів на розгляд надійшло 12835 протоколів за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей»). Найбільше протоколів надійшло до судів Дніпропетровської області (2306), Києва (1450) та Харківської області (1366). Найнижчий показник у Миколаївській області (93).

Майже кожний п’ятий протокол (2749) суди повертають до правоохоронних органів на доопрацювання для належного оформлення.

На вулицях країни рясніє реклама, яка попереджає про дотримання соціальної дистанції

В цілому, суди вже встигли розглянути 4945 справ і притягнути до відповідальності 551 особу. Простими словами, без покарання залишилося 90% порушників карантинного режиму, на яких поліція склала адмінпротоколи і які пройшли розгляд у судах!

До речі, до цієї когорти потрапив і президент Володимир Зеленський, на якого оформлено адмінпротокол за відвідування хмельницької кав’ярні без маски 3 червня. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич майже годину перебував у нарадчій кімнаті, роздумуючи над покаранням для глави держави. У підсумку вийшов і розвів руками: президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень і притягнення судом Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності може поставити під сумнів гарантування імунітету голови держави, його право недоторканості, а також здійснення ним своїх повноважень визначених Конституцією України та порушення конституційних гарантій.

Розрубати правовий гордіїв вузол повинен Голова Верховного Суду, до якого і звернувся хмельницький суд. Далі необхідно скликати Пленум Верховного Суду і звернутися до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень» в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Маска або штраф

Попри те, що з 12 березня Україна запровадила карантин з метою протидії коронавірусу, першу згадку про носіння респіратора або захисної маски Кабмін закріпив лише 2 квітня постановою №255: «Заборонити з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно».

Через два дні на урядовому сайті з’явилися спеціальні роз’яснення. Зокрема, влада відповідала на запитання: «Чи можна ходити на вулиці без маски?», «Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?», «Яка відповідальність за порушення правил карантину?», «Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?».

Носіння масок обов'язкове у громадських місцях

Отже, в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. У Кабміні зауважили, що під поняттям «громадське місце» варто розуміти частину будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Але перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. До прикладу, у Києві до громадських місць також належать зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема, торгові ряди, ринки, кінотеатри та прилегла до них територія.

«Ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце», - заявили в уряді. І додали: за відсутність маски передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Зазирнемо до судового реєстру, аби пересвідчитися, що ж відбувається насправді. Більшість судів, які у червні винесли постанови проти порушників масочного режиму, проявили гуманізм – замість штрафів обмежились усними зауваженнями. А Комунарський районний суд Запоріжжя пішов далі всіх та підтримав громадянина, зі слів якого, він не працює і не має постійного місця проживання. «Суддя приймає до уваги, що особа не працює, не має постійного місця мешкання, є соціально незабезпеченою людиною, без постійного доходу. Крім того, береться до уваги той факт, що на період 7 квітня 2020 року (день, коли правоохоронці зафіксували чоловіка без маски на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр «Космос» у Запоріжжі - «Главком») такі особи не були безоплатно забезпечені засобами індивідуального захисту проти коронавірусної хвороби. Мінімальне адміністративне стягнення у сумі 17000 грн є непропорційним до скоєного та призведе фактично до втручання у права особи, що є неможливим, враховуючи практику Європейського суду з прав людини», - зазначено у судовій постанові.

Траплялися адмінсправи, в яких потенційні порушники потрапляли у неоднозначні ситуації, але суди ставали на їхній бік. Мешканець Бару Вінницької області перебував у приміщенні банку без маски. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що по дорозі до фінустанови захисна маска злетіла з обличчя і забруднилася. Він зачепив брудну маску на шию, тому ще не мав можливості купити нову через брак коштів. У підсумку суд закрив справу, зазначивши, що правоохоронці не додали належних та допустимих доказів винуватості особи.



Інший чоловік з Корця Рівненської області без маски перебував у відділенні Приватбанку, де сплачував платежі за комунальні послуги. Однак через три тижні після цієї події правоохоронці приїхали до помешкання порушника і склали адмінпротокол. Суд вказав, що це порушення закону, оскільки протокол про адміністративне правопорушення складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення. Тому закрив справу.

Заводський районний суд Запоріжжя дійшов висновків, що чоловік, щодо якого поліцейські склали адмінпротокол за перебування на вулиці біля будинку без засобів індивідуального захисту та документів, що посвідчують особу, є невинним. На думку суду, звичайна вулиця без скупчення людей не може вважатися громадським місцем. Крім того, уряд лише рекомендував перебувати у масці на вулиці, оскільки в будь-який момент людина можете потрапити на територію, яка є громадським місцем.

Віталій Тараненко, для «Главкома»