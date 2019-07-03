Порошенко зустрівся з Тейлором



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Порошенко ініціює скликання позачергового засідання Радбезу ООН через невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права

Сьогодні, 3 липня, відбулася зустріч п’ятого президента України Петра Порошенка з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено питання про ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ В Україні та перспективу звільнення українських моряків, що зараз знаходяться у полоні РФ.

«Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона», - заявив Порошенко.

Він підкреслив, що «цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання».

У зв’язку з цим Порошенко вважає, що потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію.

«Передав нашим друзям-американцям текст Євроатлантичної Хартії - нашого плану прискорення руху України до ЄС та НАТО. Щиро дякую США за незмінну підтримку України на шляху змін та сподіваюся, партнерство наших країн надалі міцнішатиме», - додав експрезидент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Канади.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.