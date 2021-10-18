Прецедент Коломойського. У США можуть переглянути закони про офшорні компанії

Двопартійна група конгресменів вже анонсувала внесення законопроєктів щодо іноземних клієнтів

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В Politico вышла статья («A Ukrainian oligarch bought a Midwestern factory and let it rot. What was really going on?») о том, как Коломойский, отмывая средства, скупал недвижимость и заводы в американском «глубинке», что показали «Документы Пандоры».

Пример такого отмывания средств, о чем напоминает издание – это небольшой город Гарвард в штате Иллинойс с «заводским населением». Этот город стал частью сети Коломойского.

Возможно, этот прецедент поспособствует тому, что в США будут пересмотрены достаточно гибкие американские законы об офшорных компаниях, а также отсутствие регуляторного надзора, чем пользуются те, кто отмывают свои средства.

Собственно, двухпартийная группа конгрессменов уже анонсировала внесение законопроектов, которые потребуют от трастовых компаний, адвокатов и других субъектов расследовать их иностранных клиентов, которые пытаются завести деньги и активы в американскую финансовую систему.

Речь идет, в частности, о законопроекте, который вносит изменения в закон, принятый 51 год назад, о банковской тайне. Он касается правил проверки для американцев, которые являются посредниками иностранных активов в США. То есть, проверки источников происхождения средств, в случае принятия закона, теперь обязаны будут делать не только банки в отношении своих клиентов, но и трастовые компании, юристы, советники по недвижимости, являющиеся посредниками.

После принятия закона Минфин обязан будет до декабря 2023 года сформулировать правила по борьбе с отмыванием средств для этих индустрий, а команда по нацбезопасности будет осуществлять надзор.

Джерело: блог Олесі Яхно

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