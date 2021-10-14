Порошенко з ветеранами вшанував пам’ять загиблих на війні захисників України

Церемонія вшанування полеглих на війні захисників України відбулася у меморіальному комплексі «Зала пам’яті» на території Міноборони

«Сьогодні захисники і захисниці України – сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде», – переконаний п’ятий президент

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з ветеранами війни проти російської агресії, родинами загиблих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять полеглих на війні захисників України. Як повідомляє пресслужба «Євросолідарності», церемонія вшанування відбулася у меморіальному комплексі «Зала пам’яті» на території Міністерства оборони України, який був відкритий 14 жовтня 2018 року.

У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування воїнів Збройних сил, що загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях. Після кожного прізвища лунає дзвін пам’яті.

«Вони віддали життя за Україну – найкращі її сини і дочки. Завдяки їх героїзму і сапоможертві український народ є і буде. Це завдяки українським військовим була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалася. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів сотні наших міст та десятки тисяч сіл та селищ мають можливість жити мирним життям», – написав Порошенко у Facebook.

Родині загиблого морпіха Ярослава Журавля вручили громадську нагороду Знак народної пошани «Слава України». Донька загиблого героя Ярослава Журавель цього року стала ліцеїсткою Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Ярослава говорить, що хоче, як і батько, служити у морській піхоті.

«Війна забрала ваше дитинство. Але ми не зупинимось. І ми переможемо. Я це обіцяю в цьому святому місці. Я прошу батька прийняти відзнаку народної пошани – це те найменше, що ми можемо зробити», – говорить Герой України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, легендарний Сумрак.

«Так в житті склалось, що мій син давав присягу українському народу. А вчора його донька дала обіцянку. Він це все бачить. Ми пишаємось своєю онукою і своїм сином. Слава Україні!», – сказав батько Героя Сергій Журавель.

«Сьогодні захисники і захисниці України – сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде. Вони – найкращі сини та доньки нашої держави, які захистили і захищають її від російської агресії», – переконаний п’ятий президент.

«Сила, відвага, мужність та віра для них не пусті слова – з ними вони щодня стоять на сторожі нашої Незалежності. Незалежності для наших дітей, онуків, прийдешніх поколінь. «Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине…». І від щита, яким стали для нас наші Збройні Сили. Безкінечна вдячність вам за те, що невпинно наближаєте нашу Перемогу», – пише Порошенко.

«Щиро вітаю зі святом наших воїнів. У першу чергу тих, хто несе службу на передовій, у зоні Операції об’єднаних сил. Вітаю всіх українців з Днем захисників і захисниць України! Слава нашим воїнам! Слава Україні!», – написав п’ятий президент.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.