Включити кума Путіна в обмінний фонд? Медведчук відповів на ініціативу Зеленського

Президент України заявив: якщо підтвердиться, що Віктор Медведчук має російський паспорт, його можуть «виставити» на обмін

Проросійський нардеп божиться, що у нього немає іншого громадянства, крім українського

Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського, і що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить. Заява Медведчука розміщена на сайті ОПЗЖ.

«У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду ним, незважаючи на незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні щодо мене владою. Вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея необґрунтована, і вона мене абсолютно не цікавить», – сказав кум Володимира Путіна.

За словами Медведчука, те, що президент Зеленський, «ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна».

Проросійський нардеп додав, що він не винен, а порушені відносно нього кримінальні справи назвав «незаконним кримінальним переслідуванням і політичними репресіями».

Підозрюваний у держзраді додав, що буде «боротися за відновлення справедливості і торжество закону», а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займався його «політичним переслідуванням».

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими й укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.