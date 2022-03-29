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    Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)

    Буча після ворожого обстрілу&nbsp; - Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)
    Буча після ворожого обстрілу 
    фото: Андрій Нєбитов

    Внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро безневинних людей загинули, ще четверо поранено

    28 березня противник із мінометів та градів обстріляв Бучу, що на Київщині. Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небітов у Facebook.

    Внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро безневинних людей загинули, ще четверо поранено.

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    Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)
    Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)
    Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)

    Райони, які потрапили під обстріл розбиті, рознесені вщент снарядами, охоплені вогнем. 34 будинки пошкоджено. Зруйновано об’єкти інфраструктури.

    «Війна армії агресора з українцями та їхніми будинками продовжується», – написав Небітов.

    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

    Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Бучу з «Градів» та мінометів (фото, відео)