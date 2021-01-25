Посли країн G7 представили дорожню карту реформ в Україні

Дипломати рекомендували терміново провести також реформу Вищої ради правосуддя та перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів

Посли країн «Групи семи» (G7) представили перелік пріоритетних заходів з відновлення довіри громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури.

Про це йдеться у твіттері групи.

В оприлюдненому документі зазначається, що наприкінці минулого року «українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього».

«Ми радо надали ці поради партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. Група G7 давно підтримує реформи у цих сферах практично, матеріально й політично та залишається відданою подальшій підтримці у їх реалізації», – йдеться у повідомленні.

На думку дипломатів, серед іншого, необхідно терміново відновити правові норми щодо боротьби з корупцією і гарантувати, щоб кандидати на ключові посади в судові і правоохоронні органи призначалися прозоро.

«Наголошуємо, що поряд із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, завданої Конституційним судом антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. Через це положення, спрямовані на відновлення відповідальності за помилкове декларування або умисне неподання декларації про майно, які були ухвалені Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримувального ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції», – зазначають посли G7.

Вони радять «тимчасово та мінімально» збільшити кворум для ухвалення рішень КСУ, відкласти процедури добору суддів до впровадження нових правил відбору, забезпечити суттєву роль представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів на посаду суддів КСУ, посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів і зобов’язати їх залишатися неупередженими під час розгляду справ тощо.

Дипломати рекомендували терміново провести також реформу Вищої ради правосуддя та перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

«Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.