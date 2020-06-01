Трюдо виступив проти повернення Росії до формату G7



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Джастін Трюдо виступив проти повернення Росії до формату G7

Трюдо нагадав, що Російську Федерацію виключили з формату після того, як вона вдерлася до українського Криму,

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути Росію до формату G7. Трюдо наголосив, що повернення Росії до цього формату неможливе.

Про це повідомляє канадське агентство CTV News.

Трюдо нагадав, що Російську Федерацію виключили з формату після того, як вона вдерлася до українського Криму, порушуючи міжнародні правила та норми.

«Вона все ще не дотримується міжнародних правил та норм, тому вона - поза форматом G7 і залишиться поза ним і в майбутньому», - заявив прем'єр Канади.

Однак, Трюдо не дав відповіді на питання щодо можливого участі Канади на майбутньому саміті G7, якщо на нього приїде російський президент Володимир Путін. Він лише зазначив, що буде «багато обговорень» щодо цього.

Зараз «Велика сімка» - G7 - складається зі США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Японії.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року. Він також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, зокрема Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є «дуже застарілим».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтону на саміт Великої сімки.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий приїхати в США для участі в саміті G7 за умови присутності на заході всіх лідерів країн групи.

Як відомо, Сполучені Штати Америки вирішили перенести особисту зустріч лідерів країн Великої сімки з початку червня на кінець місяця.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Нагадаємо, перший в історії віртуальний саміт G20 відбувся 26 березня і тривав дві години.