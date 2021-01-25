Я ‒ не я, і хата не моя. Путін вперше прокоментував розслідування про свій палац

Нічого з зазначеного там не належить і не належало ні мені, ні моїм родичам, – Путін

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував розслідування про палац в Геленджику у Краснодарському краї. Про це повідомляють росЗМІ.

«Нічого з зазначеного там не належить і не належало ні мені, ні моїм родичам», ‒ сказав він під час онлайн-зустрічі зі студентами російських вузів на Тетянин день.

За словами російського президента, сам фільм про палац він не дивився через відсутність вільного часу, однак гортав відеопідбірку, яку йому приносили помічники.

Путін вважає, що чутками про палац росіянам намагалися «промити мізки».

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав публікації про палац «псевдовикриттями і інформаційними атаками», про які давно було відомо. Він також додав, що кожен, хто дивиться ці матеріали, повинен «включити голову» і кожен раз запитувати себе: «А до чого тут Путін?»

До цього Пєсков припускав, що головною метою публікацій є отримання грошей від громадян шахрайським чином.

Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з семи тисячами гектарів навколо палацу.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.