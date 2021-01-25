В одеситів з'явилася можливість вирішувати судові спори онлайн

Тепер люди зможуть заощаджувати час та гроші

На офіційному сайті Київського районного суду міста Одеси з'явилася опція для вирішення спорів онлайн. Платформа «Вирішення спорів онлайн» вже працює у тестовому режимі.

«За допомогою цієї платформи ви зможете отримати систематизовану правову інформацію, автоматично адаптовану під обставини кожної конкретної справи, про шляхи вирішення спорів за незначні порушення правил дорожнього руху, розлучень за умови згоди обох сторін, а також стягнення аліментів на дітей», – йдеться у повідомленні.

Після отримання потрібної інформації одесити зможуть прийняти рішення про подальші дії і на основі зразків підготувати відповідні для звернення до суду або інший орган у залежності від обраного способу вирішення спору.

Після цього можна подати документи до суду за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Нова платформа є результатом спільних зусиль Програми USAID «Нове правосуддя», Київського районного суду міста Одеси та інших українських партнерів щодо впровадження в Україні сучасних технологій онлайн вирішення спорів (ОВС). Вона розроблена експертами програми за сприяння Вищої ради правосуддя у співпраці з суддями, юристами, медіаторами й іншими фахівцями.