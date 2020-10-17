Японія назвала пріоритетні для G7 реформи в Україні



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Посол Японії в Україні Такаші Кураі Фото Укрінформ

«Міжнародні партнери активно допомагають Україні у розробці необхідних законопроєктів» – Такаші Кураі

Серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.

«Щороку ми визначаємо пріоритетні сфери реформ, у яких ми інтенсивно допомагатимемо Україні. Цього року є п’ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією; економічне зростання; ефективне управління; людський розвиток; безпека та оборона. Хоча всі п’ять є важливими, серед них ми вважаємо «верховенство права та боротьбу з корупцією» пріоритетною та найобширнішою. У цьому питанні у G7 є консенсус. І, звичайно, знаю, що уряд України теж займається цим важливим питанням», – сказав Кураі.

За його словами, міжнародні партнери активно допомагають Україні у розробці необхідних законопроєктів. «Найважливіше – це правильно створити правові рамки. Відколи в Україні розпочалася нинішня реформаторська хвиля, було ухвалено дуже багато законів. Ми в цьому процесі допомагаємо Україні здебільшого в акуратній розробці законопроєктів й у внесенні змін до чинних законів, відповідно до міжнародних стандартів. Але важливим є те, що головну роль відіграє Україна, тобто парламент, уряд, органи влади є основними гравцями в цьому. Ми лише як допоміжна сила, допомагаємо створити кістяк законопроєктів», – зазначив дипломат.

До Великої сімки входять США, Канада, Японія, Італія, Великобританія, Франція та Італія. «Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.