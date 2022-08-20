Посол Бродський розказав, чим замість зброї Ізраїль допомагає Україні

Дипломат запевняє: Ізраїль дає Україні «обширну гуманітарну допомогу»

Ізраїль не може допомогти Україні зі своєю протиракетною системою «Залізний купол», оскільки вона розрахована на примітивні ракети малого радіусу дії, а з тими ракетами, які летять до України (балістичні, крилаті), вона б не впоралася. Натомість ця близькосхідна країна надає Україні обширну гуманітарну допомогу. Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив у інтерв’ю «Главкому».

Так, перед зустріччю Бродського із міським головою Києва Віталієм Кличком Ізраїль направив до української столиці 50 тис. наборів з готовою їжею. «Це не вперше, коли ми поставляємо такі набори в Україну», – наголосив дипломат, пояснивши, що такі набори уже отримали жителі Харкова та Чернігова.

Ізраїль постачав до України ліки, медичне обладнання (зокрема, на Львівщині був розгорнутий цілий польовий госпіталь), бронежилети, каски, спеціальні костюми для саперів.

Також ізраїльська сторона планує передати Україні прісну воду та установки з опріснення морської води. «Ми розуміємо, що ситуація особливо гостра на півдні України, в Одесі, Миколаєві, Херсоні», – зазначив Бродський.

Нагадаємо, ізраїльський посол зазначив, що його країна з самого початку нинішньої війни на боці України – Ізраїль не просто підтримав резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення, а навіть став її співавтором.