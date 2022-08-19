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Посол Ізраїлю пояснив, чому його держава ухилялась від прямої допомоги українським біженцям

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол Ізраїлю пояснив, чому його держава ухилялась від прямої допомоги українським біженцям
Ізраїль у першу чергу приймає євреїв та їхніх нащадків
фото з відкритих джерел

«Хочу нагадати, що Ізраїль насамперед приймає євреїв та їхніх нащадків»

Посол Ізраїлю Михайло Бродський пояснив обмеження щодо прийому українських біженців, які його держава запровадила після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тим, що Ізраїль – невелика країна, яка має обмежені ресурси. Про це дипломат сказав у інтерв’ю «Главкому».

Бродський прокоментував ситуацію зі скасуванням безвізового режиму для українців, які хотіли на початку війни евакуюватися до Ізраїлю та отримати там притулок. Він наголосив, що Ізраїль у першу чергу приймає євреїв та їхніх нащадків.

«Справа не в тому, що українцям не давали віз. У нас існує і зберігався безвізовий режим, який свого часу було запроваджено для туристів. А туристів на початку війни не було, а приїжджали біженці. Хочу нагадати, що Ізраїль насамперед приймає євреїв та їхніх нащадків. Це наша ідеологія. Ми маємо закон про повернення, за яким кожна людина єврейського походження, або євреї в третьому поколінні можуть приїхати і отримати громадянство прямо в аеропорту», – сказав він.

Як пояснив дипломат, влада Ізраїлю думала, що в результаті цієї війни до країни приїдуть «десятки тисяч, якщо не сотні тисяч євреїв». Він наголосив, що це «великий стрес для маленької країни» прийняти величезну кількість людей у такій ситуації».

«Ми невелика країна, ми не маємо необмежених ресурсів. Тому ми сказали, що ті, хто приїжджає з України та не має права на репатріацію, можуть приїхати, якщо у них є в Ізраїлі родичі чи друзі, які можуть їм допомогти. Так і було. І, справді з початку війни понад 20 тис. українців, які не мають єврейського коріння, приїхали до Ізраїлю та набули статусу біженця. Але це в основному люди, які мають друзів, родичів в Ізраїлі, і вони отримали статус біженця, можливість легально перебувати, отримати певну невелику допомогу. Відразу скажу, що це не та допомога, яку надають біженцям у країнах Західної Європи», – сказав Бродський.

Ізраїльський посол також зазначив, що станом на сьогодні після рішення Вищого Суду справедливості ці обмеження на в’їзд для біженців із України. Однак, за його словами, це рішення суду не дає гарантії, що до країни впустять усіх охочих українців.

«І ми повернулися до ситуації, коли кожен українець може взяти квитки, прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять у країну, якщо є підозра, що людина приїжджає працювати нелегально. А в Ізраїлі це велика проблема», – сказав дипломат.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовлявся приймати біженців, що тікали від війни. Зокрема, просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до країни. 

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Теги: Ізраїль біженці війна

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