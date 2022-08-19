Посол попередив українців, які купили квитки на літак до Ізраїлю
«Кожен українець може взяти квитки, прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять»
Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував обмеження щодо безвізового в’їзду для українців, однак це не є гарантією того, що усі українці, які прибудуть в аеропорт Ізраїлю будуть допущені на територію країни. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому».
«Сьогодні після рішення Вищого Суду справедливості ці обмеження (скасування безвізового режиму для українських біженців – «Главком») скасували. І ми повернулися до ситуації, коли кожен українець може взяти квитки, прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять у країну, якщо є підозра, що людина приїжджає працювати нелегально. А в Ізраїлі це велика проблема», – пояснив дипломат.
Бродський поінформував, що в Ізраїлі наразі зареєстровано 20 тис. українських біженців, він також зазначив, що до цієї кількості потрібно додати приблизно чотири тисячі людей, які перебували в країні нелегально.
Дипломат пояснив, що йдеться про людей, які приїхали в країну як туристи і нелегально там працювали. За словами Бродського, Ізраїль не депортував їх, а дав можливість легалізуватися.
«Ми маємо таких громадян України, які приїхали як туристи, а залишилися і працюють там нелегально. Їм усім було надано можливість залишитися в Ізраїлі легально. Тобто їх усіх легалізували і сказали, якщо ви вже тут, то можете тут залишатися, ніхто вас звідси не депортує, ніхто не вижене. Ви можете продовжувати тут жити, зважаючи на війну», – додав посол.
Нагадаємо, із початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовлявся приймати біженців, що тікали від війни. Зокрема, просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.
У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.
3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до країни.
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