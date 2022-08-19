Війна в Україні. Посол Ізраїлю пояснив, на чиєму боці його держава  

«Ізраїль із самого початку зайняв абсолютно чітку позицію…»

Посол Ізраїлю Михайло Бродський у розмові з «Главкомом» пояснив, якої позиції у протистоянні України та кріїни-терористки РФ дотримується його країна. За словами дипломата, неправильно говорити, що Ізраїль є нейтральним.

«Із самого початку Ізраїль зайняв абсолютно чітку позицію щодо цієї війни, засудивши агресію Росії. Ізраїль не просто підтримав резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення, а навіть став її співавтором. Тож у цьому сенсі позиція Ізраїлю абсолютно зрозуміла, прозора, і вона не змінилася», – акцентує Бродський.

На думку дипломата, ця війна безпосередньо позначається і на єврейській громаді України та Росії.

«Ми бачимо зростання репатріації до Ізраїлю як з України, так і з Росії. І я думаю, що ці тенденції продовжаться», – сказав амбасадор.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовлявся приймати біженців, що тікали від війни. Зокрема, просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.