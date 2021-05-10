Посол ЄС назвав головну для України реформу
Реформування судової системи має бути пріоритетом для української влади, підкреслюють у ЄС
«Судова система – це щось таке, що не було реформовано в Україні за всі 30 років її незалежності. <...> Вже не корупція, але судова система є першим фактором, який відлякує потенційних інвесторів і змушує їх сумніватися, чи інвестувати гроші в Україну», – зазначив дипломат.
Маасікас нагадав, що Україна користується широкою підтримкою у процесі реформування з боку міжнародних партнерів, зокрема Європа надає експертів, а за необхідності виділяє кошти.
«У рамках групи підтримки, разом із країнами Великої сімки, ми поділилися з владою і громадськістю України дорожньою картою, що містить кроки, які потрібно зробити, з нашого погляду, для правильної реформи судової системи. В основі цих пропозицій є реформа Вищої ради правосуддя, тих структур, які проводять адміністрування бюджету судів, і тих, які призначають суддів», – підкреслив посол.
Нарешті, дипломат заявив, що необхідний «постійний поштовх» від українського лідера Володимира Зеленського, який «демонструватиме, що це (судова реформа – ред.) є пріоритетом».