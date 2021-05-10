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    Посол ЄС назвав головну для України реформу

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    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас - Посол ЄС назвав головну для України реформу
    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас
    Фото: ЕРА / UPG

    Реформування судової системи має бути пріоритетом для української влади, підкреслюють у ЄС

    Судова реформа є найважливішим фактором економічного розвитку України та одним із головних її кроків на шляху до Євросоюзу, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас в ході переговорів із представниками спільноти у країнах Східного партнерства, які пройшли в неділю, 9 травня, у формі «живого чату» у Facebook.

    «Судова система – це щось таке, що не було реформовано в Україні за всі 30 років її незалежності. <...> Вже не корупція, але судова система є першим фактором, який відлякує потенційних інвесторів і змушує їх сумніватися, чи інвестувати гроші в Україну», – зазначив дипломат.

    Маасікас нагадав, що Україна користується широкою підтримкою у процесі реформування з боку міжнародних партнерів, зокрема Європа надає експертів, а за необхідності виділяє кошти.

    «У рамках групи підтримки, разом із країнами Великої сімки, ми поділилися з владою і громадськістю України дорожньою картою, що містить кроки, які потрібно зробити, з нашого погляду, для правильної реформи судової системи. В основі цих пропозицій є реформа Вищої ради правосуддя, тих структур, які проводять адміністрування бюджету судів, і тих, які призначають суддів», – підкреслив посол.

    Нарешті, дипломат заявив, що необхідний «постійний поштовх» від українського лідера Володимира Зеленського, який «демонструватиме, що це (судова реформа – ред.) є пріоритетом».

    Теги: ЄС реформа Європа судова реформа судова система посол правосуддя Матті Маасікас
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